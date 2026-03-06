اتحاد الكتاب التونسيين يدعو الأدباء والمهتمين بالشأن الثّقافي إلى المشاركة في تأثيث العدد الجديد من مجلة “المسار نات”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دعت، الهيئة المديرة لاتحاد الكتاب التّونسيين، الأدباء والمهتمين بالشأن الثّقافي إلى المشاركة في تأثيث العدد الجديد من مجلة “المسار نات”.

وأضافت الهيئة، في بلاغ نشر بصفحة الاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أنه يمكن للراغبين في المشاركة ارسال نصوصهم النّقدية والإبداعية على الرابط التالي [email protected].

وذكرت، في هذا الصدد، كل الأدباء والمهتمين بالشأن الثقافي والأدبي في تونس وخارجها أنّها قد شرعت في العمل على اعادة نشر مجلة “المسار” ورقيا والكترونيا، وذلك بهدف إعادة المظلة الجامعة للكتاب التونسيين.

كما أكّدت أنّ اتحاد الكتاب التّونسيين يحرص على تدعيم حضور الكاتب التونسي بمختلف المحافل ويحرص على الوقوف الى جانبه لتأمين اشعاع انتاجه داخل الوطن وخارجه، وفق ذات المصدر.

يشار إلى أن العدد الأول من مجلة “المسار” صدر في خريف سنة 1988، وأداره أنذاك، محمد العروسي المطوي، ثم الميداني بن صالح.

