Français
Anglais
العربية
الأخبار

اتحاد الكتاب التونسيين يدعو الأدباء والمهتمين بالشأن الثّقافي إلى المشاركة في تأثيث العدد الجديد من مجلة “المسار نات”

اتحاد الكتاب التونسيين يدعو الأدباء والمهتمين بالشأن الثّقافي إلى المشاركة في تأثيث العدد الجديد من مجلة “المسار نات”

دعت، الهيئة المديرة لاتحاد الكتاب التّونسيين، الأدباء والمهتمين بالشأن الثّقافي إلى المشاركة في تأثيث العدد الجديد من مجلة “المسار نات”.

وأضافت الهيئة، في بلاغ نشر بصفحة الاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أنه يمكن للراغبين في المشاركة ارسال نصوصهم النّقدية والإبداعية على الرابط التالي [email protected].

وذكرت، في هذا الصدد، كل الأدباء والمهتمين بالشأن الثقافي والأدبي في تونس وخارجها أنّها قد شرعت في العمل على اعادة نشر مجلة “المسار” ورقيا والكترونيا، وذلك بهدف إعادة المظلة الجامعة للكتاب التونسيين.

كما أكّدت أنّ اتحاد الكتاب التّونسيين يحرص على تدعيم حضور الكاتب التونسي بمختلف المحافل ويحرص على الوقوف الى جانبه لتأمين اشعاع انتاجه داخل الوطن وخارجه، وفق ذات المصدر.

يشار إلى أن العدد الأول من مجلة “المسار” صدر في خريف سنة 1988، وأداره أنذاك، محمد العروسي المطوي، ثم الميداني بن صالح.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

386
الأخبار

الجزائر : التخلي عن الوالدين قد يكلّف حتى 3 سنوات سجناً… و الخدمات الاجتماعية تدخل البيوت

374
الأخبار

الاتحاد الأمريكي يرد على تهديدات إيران بالانسحاب من المونديال
363
الأخبار

وزير الشؤون الاجتماعية : التفطن إلى 123 متقاعدا يجمعون بين الجراية والأجر بالقطاعين العمومي والخاص
322
الأخبار

السجن 10 سنوات لقاصرين حاولا إعدام صديقهما شنقا في بناية مهجورة
312
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : حذاري ثم حذاري من موجة انتشار الدجالين الدراويش و المدعين انهم أحفاد الرسول و أولياء الله المعالجين الروحانيين وبائعي الأوهام الممولين من أعداء يستهدفون الاسلام و العروبة لبث الفتنة و التفرقة
300
الأخبار

مسؤول عسكري إيراني يهدد بضرب مفاعل ديمونا النووي
286
الأخبار

قطر : وزارة الداخلية تحذر من تصوير ونشر المقاطع المرتبطة بالمستجدات الميدانية
280
الأخبار

مجلس الشيوخ يعرقل قرارا يقيد صلاحيات ترمب العسكرية تجاه إيران دون تفويض من الكونغرس
277
الأخبار

عباس عراقجي (وزير الخارجية الإيراني): الهجمات الصاروخية كانت موجّهة إلى المصالح الأمريكية ولا تستهدف دولة قطر
265
الأخبار

لبنان: بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي .. جوزاف عون يطلب من ماكرون التدخل

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى