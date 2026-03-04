اتحاد بن قردان يحتج على تعيين حكم مباراته أمام النادي الإفريقي

أصدرت الهيئة المديرة للإتحاد الرياضي ببنقردان مساء اليوم الإربعاء بلاغا موجها للإدارة الوطنية للتحكيم و لإنارة الرأي العام.
و حسب نص البلاغ الذي تم نشره عبر الصفحة الرسمية للهيئة فأن إحتجاجها على تعيين الحكم أمير العيادي لإدارة المقابلة التي ستجمعه بالنادي الإفريقي يوم الاحد القادم.
و إعتبرت الهيئة أن تعيين العيادي لرابع مقابلة تجمع النادي الإفريقي مع فرق أخرى وهو ما يجعله تحت طائلة الإتهام و الإنحياز وفق نص البلاغ و أن جميع المقابلات التي أدارها رافقها إحتجاج من قبل الفرق المنافسة للنادي الإفريقي.
و ذكرت الهيئة في البلاغ نفسه أنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن مصالح فريقها و التتبع القانوني و الرياضي في صورة حصول أي تجاوزات من شأنها أن تأثر عن نتيجة المقابلة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب