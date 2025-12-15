اتحاد بن قردان يكشف عن برنامج مبارياته الودية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يخوض الاتحاد الرياضي ببن قردان ثلاث مباريات ودية خلال تربصه التحضيري الذي ينطلق بسوسة يوم 20 ديسمبر الجاري و الى غاية 30 منه، وفق ما كشف عنه الفريق في بلاغ أورده عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي أمس الاحد.

و يلاقي فريق الجنوب الشرقي الملعب التونسي ثم النادي الرياضي الصفاقسي بسوسة يومي 22 و 26 ديسمبر الجاري تواليا، قبل مواجهة أمل حمام سوسة في ملعب بوعلي الحوار يوم 30 من ذات الشهر.

و من جهة أخرى، اعلن الفريق أمس عن فك الارتباط بالتراضي مع المهاجم فادي الفالحي.

و يحتل زملاء اللاعب غازي عبد الرزاق قبل انهاء مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الاولى المرتبة 10 برصيد 18 نقطة، منقوصين من مباراة ضد المتصدر الترجي الرياضي، والتي أجّلت الى موعد لاحق بسبب الالتزامات القارية لفريق باب سويقة.

