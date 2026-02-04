Français
اتحاد جدة السعودي يعلن رسميًا رحيل الفرنسي نغولو كانتي

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، بشكل رسمي، رحيل لاعب وسطه الفرنسي المخضرم نجولو كانتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد التوصل لاتفاق نهائي بشأن مستقبله.

و نشر نادي الاتحاد بيانًا رسميًا عبر حسابه على منصة «إكس»، أكد فيه موافقته على بيع المدة المتبقية من عقد نجولو كانتي، متمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة من مسيرته الكروية.

و أضاف البيان أن اللاعب الفرنسي قدم الكثير منذ انضمامه للفريق، وكان عنصرًا مؤثرًا في تتويج الاتحاد بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، مع توجيه الشكر له على ما قدمه بقميص النادي.

و كشفت تقارير صحفية عن دخول إدارة الاتحاد في مفاوضات مكثفة خلال الساعات الماضية مع نادي فنربخشة التركي، من أجل انتقال كانتي إلى صفوفه، ضمن صفقة تبادلية كان من المقرر أن ينتقل بموجبها المهاجم المغربي يوسف النصيري إلى صفوف “العميد”.

إلا أن الصفقة لم تكتمل في شكلها النهائي بسبب مشكلة تقنية حالت دون تسجيل التعاقدات عبر نظام الانتقالات، وفقًا لما ذكرته صحيفة «الرياضية» السعودية.

و وفقًا لتقارير تركية، تتراوح قيمة انتقال كانتي إلى فنربخشة بين 4 و6 ملايين يورو، علمًا بأن عقده مع اتحاد جدة كان ممتدًا حتى نهاية الموسم الجاري.

يُذكر أن نجولو كانتي انضم إلى صفوف الاتحاد في صيف 2023 في صفقة انتقال حر قادمًا من تشيلسي الإنقليزي و وقّع عقدًا يمتد حتى عام 2026 و شارك مع الفريق في 104 مباريات بمختلف البطولات، سجل خلالها 10 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.

