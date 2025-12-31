Français
Anglais
العربية
سياسة

اتفاقيات على طاولة البرلمان اليوم: هل تخدم الاقتصاد الوطني؟ النائب ماهر الكتاري يُوضح (فيديو)

يعقد مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 جلسة عامة، للنّظر في 3 مشاريع قوانين أساسية.

وفي تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أكد النائب ماهر الكتاري عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، أن هذه الاتفاقيات الثلاثة كانت موجودة وسيتم تجديد الامضاء عليها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2025.

واوضح الكتاري أن مشروع القانون الأساسي الاول يتعلق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب)لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر، عدد 119/2025 ومشروع القانون الأساسي الثاني يتعلق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى عدد 120/2025.

ولفت حدثنا أن إلى مشروع القانون الأساسي الثالث يتعلق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية، عدد 121/2025 موضحا بأن “قواعد المنشأ تعني أنه اذا كانت السلع منشأها تونسي وسيتم بيعها في دول الاتحاد الاوروبي فان هذه الاتفاقية ستمكن من بيعها دون خلاص الديوانة” وفق تعبيره.

واوضح النائب أن مشروع القانون الأساسي الثالث عدد 121/2025 مهم جدا لأنه في صورة عدم تجديد الامضاء عليه فان السلع ذات المنشأ التونسي سيصبح تصديرها خاضعا لخلاص الديوانة بين 12 و15 بالمائة وهذا يقلص من القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي وفق تأكيده.

وحول الجدل الحاصل حول تأخر ارسال هذه الاتفاقيات إلى مجلس نواب الشعب ووجود ضغوطات على البرلمان لتمريرها بسرعة، نفى عضو لجة المالية ذلك موضحا “ليس علينا ضغوطات من أي طرف..هذه الاتفاقيات يتم التفاوض فيها بين السلطة التنفيذية والاتحاد الاوروبي وأهل القطاع..وهذا ما حصل..مثلا جلست الجامعة التونسية للنسيج والملابس مع وزارة التجارة ومع الاتحاد الاوروبي حول مسألة قواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية وتأثيرها على الاقتصاد التونسي”.

واكد محدثنا ان هذه الاتفاقيات هدفها تسهيل تصدير المنتجات التونسية للاتحاد الاوروبي دون خلاص الديوانة وهي جاءت لتدعيم الاقتصاد الوطني.

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

1.3K
الأخبار

توتر العلاقة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و مقدمي الخدمات : هل نسير نحو إنهاء منظومة الطرف الدافع؟

465
الأخبار

بدايةً من 1 جانفي 2026 : إسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة اقتصادية
392
أخر الأخبار

باجة: انقلاب شاحنة ثقيلة على الطريق السيّارة
359
أخر الأخبار

وزير التجارة : “أكرمنا الله بصابة زيتون وفيرة علينا استثمارها..وسنستبق العمل للسنة القادمة” (فيديو)
335
الأخبار

تمديد حالة الطوارئ بالبلاد التونسية لشهر إضافي
305
الأخبار

كان 2025: تم تعيينه لمباراة تونس–تنزانيا… نادالا وتاريخه مع التونسيين !
303
الأخبار

اليمن : لا سودان ثانٍ… محمد بن سلمان يوقف اندفاع محمد بن زايد و يقصف أسلحة وُجّهت إلى الانفصاليين
293
اقتصاد وأعمال

صدر بالرائد الرسمي: قرار من وزيرة المالية يتعلق بتحديد سقف لسعر الفائدة السنوية المعمول بها على التمويلات الصغرى
287
الأخبار

استئناف حركة المرور على الطريق السيارة باجة–تونس
281
اقتصاد وأعمال

تحيين السعر المرجعي لزيت الزيتون البكر الممتاز إلى 10.200 دينار للكيلوغرام

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى