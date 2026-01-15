Français
اقتصاد وأعمال

اتفاق الاتحاد الأوروبي – ميركوسور: اي انعكاسات على الاقتصاد التونسي؟

اتفاق الاتحاد الأوروبي – ميركوسور: اي انعكاسات على الاقتصاد التونسي؟

أنهى الاتحاد الأوروبي وتجمع دول ميركوسور (السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية) مؤخرًا اتفاقًا تجاريًا من شأنه أن يُحدث تحولًا في العلاقات الاقتصادية بين الكتلتين.

وفي الوقت الذي تنفتح فيه أوروبا بشكل أكبر على المنتجات الفلاحية القادمة من أمريكا الجنوبية، تتابع تونس هذه التطورات باهتمام نظرًا لتأثيرها المحتمل على موقعها في السوق الأوروبية. وبين الفرص والتحديات، بات على البلاد اليوم إعادة التفكير في استراتيجيتها التصديرية تجاه شركائها التجاريين.

منافسة على المنتجات الفلاحية

ينص الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور على خفض كبير في المعاليم الديوانية على مجموعة واسعة من المنتجات الفلاحية. وبالنسبة لتونس، يمثل هذا الانفتاح تحديًا لعدة قطاعات استراتيجية ذلك انه من الممكن ان يواجه زيت الزيتون التونسي، أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، منافسة قوية من الزيت الأرجنتيني الذي سيستفيد من شروط تفاضلية للنفاذ إلى السوق الأوروبية.

كما تجد القوارص والتمور والمنتجات التونسية المصنّعة نفسها في منافسة مباشرة مع منتجات من أمريكا الجنوبية ستستفيد من أحجام تصدير أكبر بكثير وتكاليف إنتاج غالبًا ما تكون أقل. ولا يسلم قطاع الصيد البحري التونسي من هذه المنافسة فمصبرات التن والمنتجات البحرية، التي تُصدَّر تقليديًا إلى أوروبا، ستضطر لمواجهة تدفق واسع لمنتجات برازيلية ومن الأوروغواي. ويدفع هذا الوضع المصدّرين التونسيين إلى تطوير منشآتهم وتعزيز تموقعهم في المنتجات ذات القيمة المضافة العالية للحفاظ على حصتهم في السوق.

الصناعات التحويلية

بعيدًا عن الفلاحة، بدأت الصناعة التونسية تشعر بمقدمات هذه إعادة الهيكلة التجارية. فقطاع النسيج والملابس، الذي يوفر مئات الآلاف من مواطن الشغل للتونسيين، يواجه ضغطًا مزدوجًا. فمن جهة، تزداد تنافسية المنتجات البرازيلية في السوق الأوروبية، ومن جهة أخرى قد تتجه الاستثمارات الأوروبية نحو أمريكا اللاتينية، مدفوعة بأسواق أوسع وآفاق نمو أكبر.

كما يراقب قطاع صناعة السيارات وموردي المكونات في تونس، المندمجين في سلاسل القيمة الأوروبية، تطور تدفقات الاستثمار. وإذا ما كثف الاتحاد الأوروبي شراكاته الصناعية مع دول ميركوسور، فقد تنتقل بعض عقود المناولة القائمة حاليًا في تونس جزئيًا إلى مواقع إنتاج أقرب من المنصات الصناعية الكبرى في أمريكا الجنوبية.

نحو تنويع ضروري للشراكات

أمام هذه التحولات، يتعيّن على تونس تسريع تنويع أسواقها التصديرية. فدول الخليج، وإفريقيا جنوب الصحراء، وآسيا تمثل وجهات بديلة يمكن للمنتجات التونسية أن تجد فيها منافذ جديدة. كما يوفر تعزيز منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية آفاقًا واعدة للتعويض عن أي تراجع محتمل في الحصص السوقية داخل أوروبا.

وتصبح عملية تحديث الجهاز الإنتاجي التونسي أولوية قصوى. فالابتكار والجودة والحصول على الشهادات البيئية باتت مفاتيح أساسية للحفاظ على القدرة التنافسية في مواجهة عمالقة أمريكا الجنوبية. وتعمل السلطات التونسية أيضًا على إعادة التفاوض حول بعض جوانب اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على ضمانات إضافية وحماية المصالح الاقتصادية الوطنية.

يفرض اتفاق الاتحاد الأوروبي – ميركوسور على تونس إعادة التفكير بعمق في نموذجها الاقتصادي. وبين ضرورة التكيف والبحث عن شراكات جديدة، تمتلك البلاد مقومات مهمة، غير أن عامل الوقت يظل حاسمًا لتحويل هذا الضغط التنافسي إلى فرصة للتجديد الاقتصادي.

