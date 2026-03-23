اتفاق الجوائح على طاولة جنيف: تونس تدفع نحو عدالة صحية عالمية في توزيع اللقاحات والأدوية

شاركت تونس، عبر بعثتها الدائمة بجنيف، اليوم الاثنين 23 مارس 2026، في انطلاق أشغال الاجتماع السادس للفريق العامل الحكومي الدولي المكلف بإعداد اتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح، والذي يتواصل إلى غاية 28 مارس.

وخلال هذا الاجتماع، شددت الدكتورة ممثلة وزارة الصحة ونقطة الاتصال الوطنية، على أهمية انخراط تونس الفاعل في هذا المسار التفاوضي الدولي، مؤكدة ضرورة التوصل إلى آليات عادلة لتقاسم المنافع بين الدول.

وبيّنت أن النقاشات الجارية تركز خاصة على إعداد ملحق يضمن النفاذ المنصف والسريع إلى المنتجات الطبية، من أدوية ولقاحات، خلال الأزمات الصحية، بما يحدّ من التفاوت بين الدول ويعزز الاستجابة الجماعية للجوائح.

المصدر: وات
