اتفاق بمليار دولار: موريتانيا تعزز تجارتها وشراكتها الاقتصادية مع مؤسسة التمويل الدولية الإسلامية

وقّعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اتفاقية إطار مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية بقيمة مليار دولار أمريكي، وذلك بهدف دعم التجارة وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.

ويمتد هذا الاتفاق لخمس سنوات خلال الفترة 2026 – 2030، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين عبر مبادرات تمويل التجارة وبناء القدرات الاقتصادية.

وينص الاتفاق على تعبئة تمويلات ودعم فني لفائدة عدد من القطاعات ذات الأولوية في موريتانيا، من بينها:

قطاع الطاقة

القطاع البنكي

تطوير القطاع الخاص

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز القدرات التجارية لموريتانيا ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي خلال السنوات الخمس القادمة.

