اتفاق على الزيادات في أجور أعوان المساحات التجارية الكبرى بعنوان سنة 2025

أفاد الأخ محمد البركاتي الكاتب العام بالنيابة للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية أن جلسة عمل انعقدت يوم الاثنين 12 جانفي 2026 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بين الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى وشركة عزيزة والجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية تم إثرها الاتفاق على إسناد تسبقة على الزيادة في أجور العملة بعنوان سنة 2025 بقيمة 450 دينارًا صافيًا يقع صرفها على دفعتين.

كما تضمن محضر الجلسة عدة بنود تفصيلية.

