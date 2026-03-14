اتّحاد الشغل : قائمة المترشحين للمكتب التنفيذي و لهيئة النظام الداخلي

تم اليوم السبت 14 مارس 2026 نشر قائمة المترشحين للمكتب التنفيذي للاتّحاد العام التونسي للشغل ولهيئة النظام الداخلي والرقابة المالية في مؤتمر المنظمة الشغيلة الذي سينعقد في المنستير.

و في ما يلي التفاصيل :

المكتب التنفيذي:

قاسم الزمني جبران بوراوي سامية عميد حاجي الطيب البحري صلاح حامد كمال غيلوفي

مبروك التومي نهلة الصيادي العربي بن حجي فتحي الرويسي عبد الله الڨمودي ليلى بن خذر صدّيق

زكية الحفصي فخرالدين العويتي سامي الصالحي سلوان السميري المنذر بن دويسة

حمادي النحّالي مراد الجريدي الطاهر المزّي فاروق العياري حافظ بوڨرّة سهام بوستة

محمد السعيدي عبد العزيز العرفاوي محمد الهادي الطرشوني هادية العرفاوي

صلاح الدين السالمي عثمان الجلّولي عمّار الزين زبيدة نقيب بولبابة سالمي فوزي القديدي

بشير السحباني مكرم عمايرية لطفي اللطيفي حاتم بن رمضان سليم بوزيدي مفدي الوسلاتي

حبيب حليّم عبد الفتاح العياري خالد العبيدي وجيه الزيدي أحمد الجزيري جودة دحمان سنية فطحلي

النظام الداخلي:

محمد علي السعداني موهوب بوعروج ناجي زناتي الجويني فتحي الزواغي سنية فطحلي

زياد الخماسي صبري المانسي صالح جلال مراد الجريدي حمادي بودريڨة مفدي الوسلاتي

محمد المارغني عزالدين الدخايلي مديحة جماعي غسان الرميلي المنذر بن دويسة محمد السعيدي

محمد ثابت فوزي القديدي عماد التوايتي يونس علوي صالح الأنصاري حافظ بوڨرّة العربي اليعقوبي

المراقبة المالية:

محمد حليّم فتحي الزواغي موهوب بوعروج زياد الخماسي حمادي بودريڨة حبيبة بن وادة غسان الرميلي

عبد الحفيظ ديناري العربي بن حجّي محمد علي السعداني محمد المارغني أنور الشابي مفدي الوسلاتي

صبري المانسي حافظ بوڨرّة عزالدين الدخايلي يونس علوي.

