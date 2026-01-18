اجتماع أوروبي طارئ بعد تهديد ترامب بالرسوم على خلفية غرينلاند

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

من المقرر أن يجتمع ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد في جلسة طارئة بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على بلدانهم بسبب غرينلاند.

و قالت قبرص، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، في وقت متأخر من يوم السبت إنه تم استدعاء سفراء الدول لعقد اجتماع استثنائي بعد ظهر الأحد للرد على أحدث الإعلانات الصادرة عن الولايات المتحدة.

و كان ترامب قد صرح بأن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات من ثماني دول أوروبية اعتبارا من الأول من فبراير، مستشهدا بالخلافات حول غرينلاند.

و كرر ترامب مرارا رغبته في امتلاك غرينلاند لضمان الأمن في منطقة القطب الشمالي.

و في منشور على منصة “تروث سوشيال”، قال ترامب إن الرسوم الجمركية ستنطبق على جميع الواردات الأمريكية من الدنمارك و النرويج و السويد و فرنسا و ألمانيا و المملكة المتحدة و هولندا و فنلندا – سترتفع إلى 25% اعتبارا من جوان إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لبيع غرينلاند للولايات المتحدة.

و تعد غرينلاند، التي تتمتع بحكم ذاتي واسع، جزءا من أراضي الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

و قد صرّحت غرينلاند بأنها لا ترغب في أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، بينما يقول حلفاء الناتو إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى السيطرة على الجزيرة لحماية القطب الشمالي.

و لم يتضح بعد ما إذا كان سيجري مناقشة إجراءات مضادة محتملة في اجتماع الأحد.

و يمتلك الاتحاد الأوروبي أداة للدفاع عن نفسه ضد الضغوط التجارية و هي لائحة تطبق في الحالات التي تحاول فيها دولة ثالثة استخدام تدابير تجارية لإجبار الاتحاد أو دولة عضو على اتخاذ قرار معين.

و تسمح هذه اللائحة بفرض رسوم جمركية مضادة و العديد من الإجراءات الأخرى، على الرغم من أن هذه الأداة لا تستخدم إلا كملاذ أخير.

و تؤثر الرسوم الجمركية المهدد بها على الدول التي أرسلت في الآونة الأخيرة جنودا في مهمة استكشافية إلى الجزيرة القطبية التي تمثل محور النزاع.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



