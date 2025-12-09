اجتماع هيئة قيادة برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دعا وزير التجهيز والإسكان صلاح الدين الزواري إلى مزيد إحكام ضبط روزنامة تنفيذ الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، وذلك لدى ترؤسه الإثنين 8 ديسمبر 2025، اجتماع هيئة قيادة البرنامج.

وأكد الوزير ضرورة العمل على المحافظة على نسق الإنجاز والتسريع في مختلف عناصر البرنامج، خاصة منها الدراسات المتبقية والسعي المتواصل لفظ الإشكاليات المطروحة.

كما أوصي بإعداد دراسات جدوى مستقبلا بالنسبة للمشاريع المقترحة في إطار مخطط التنمية اللإقتصادية و الإجتماعية 2026-2030.

وتم استعراض تقدم الإنجاز الخاص بالجيل الأول من البرنامج، الذي شمل 155 حيًا بكلفة تقدر ب619,037 مليون دينار قصد تحسين ظروف عيش المتساكنين.

كما تم متابعة تقدم مشاريع الجيل الثاني، الذي يشمل 160 حيًا بكلفة 841,9 مليون دينار، وتناول الاجتماع الإشكاليات التي تعترض التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بطلبات البلديات لتوفير إعتمادات تكميلية والتنسيق بين مختلف المتدخلين.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



