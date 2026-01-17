Français
احتجاز 9 إسرائيليين في أوكرانيا بعد الاشتباه بمادة محظورة داخل مركبتهم

احتجاز 9 إسرائيليين في أوكرانيا بعد الاشتباه بمادة محظورة داخل مركبتهم

احتجزت السلطات الأوكرانية تسعة إسرائيليين أثناء عبورهم الحدود من أوكرانيا إلى مولدوفا، بعد العثور على كيس اشتبهت الأجهزة الأمنية في كونه يحتوي على مادة محظورة داخل سيارتهم.

و ذكرت قناة N12 الإسرائيلية أن الاحتجاز جاء نتيجة خطأ في تحديد هوية المادة، التي تبين لاحقًا أنها كيس من الملح، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق لاستكمال الإجراءات.

و كانت المجموعة تزور أوكرانيا لزيارة قبر حاخام، ثم حاولت اللحاق برحلة جوية للعودة من مولدوفا يوم الأربعاء الماضي، عندما وقع الحادث.

و قام ضابط مراقبة الحدود الأوكراني بتفتيش السيارة التي كانت تقل المجموعة، حيث عُثر على الكيس الذي تبين لاحقًا أنه يحتوي على ملح.

ثم استدعى الضابط الشرطة، التي اقتادت الإسرائيليين إلى مركز شرطة محلي و أرسلت الحقيبة و محتوياتها للفحص و صادرت جوازات سفرهم و أجبرت المجموعة على البقاء في سيارتهم بموقف السيارات طوال الليل.

و في صباح اليوم التالي، وبعد أكثر من 20 ساعة من الاحتجاز، وبعد التواصل مع عضو الكنيست زئيف إلكين، المسؤول عن العلاقات الإسرائيلية الأوكرانية و وزير الخارجية جدعون ساعر، أُفرج عن الإسرائيليين.

