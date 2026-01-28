Français
الأخبار

احتفال صيني بنكهة تونسية: زيت الزيتون والتمور على طاولة نجوم بكين

احتفال صيني بنكهة تونسية: زيت الزيتون والتمور على طاولة نجوم بكين

في إطار تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية وتعزيز صورة تونس كوجهة سياحية وثقافية لدى بلد الاعتماد، شارك عادل العربي، سفير الجمهورية التونسية لدى الصين، مرفوقًا بالدبلوماسيين المكلفين بالملفين الاقتصادي والثقافي، في برنامج تلفزيوني واسع المتابعة يُبث على قناة (BRTV)، وذلك بمناسبة الاحتفال بـ السنة الصينية الجديدة وعيد الربيع.

وشهد البرنامج حضور عدد من الوجوه الفنية البارزة في الصين الذين قاموا بزيارة الجناح التونسي، حيث تذوّقوا زيت الزيتون والتمور التونسية واطّلعوا عن كثب على غنى الموروث الثقافي والحضاري لبلادنا.

ومثّلت هذه المشاركة فرصة ترويجية استثنائية للتعريف بالمنتجات التونسية ذات القيمة العالية، وعلى رأسها زيت الزيتون والتمور، لدى الجمهور الصيني، خاصة وأن البرنامج يحظى بنسب مشاهدة مرتفعة خلال فترة الاحتفالات برأس السنة الصينية. 

