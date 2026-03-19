احتفال في أوتاوا: تونس تحتفل بذكرى الاستقلال وعيد الفطر مع تجمع كبير

بمناسبة الذكرى السبعين للاستقلال و عيد الفطر المبارك، تنظم سفارة الجمهورية التونسية في كندا حفل استقبال خاص للجالية التونسية في أوتاوا يوم السبت 21 مارس 2026. سيُقام الحدث من الساعة 16:00 إلى الساعة 18:00 في مركز موسايك للمؤتمرات، العنوان: 2465 St. Laurent Blvd، أوتاوا، ON، K1G 6C3.

سيكون هذا الاحتفال فرصة للتجمع في جو احتفالي، وللتواصل بين أفراد الجالية.

سفارة تونس تدعو جميع أعضاء الجالية التونسية وأصدقاء تونس إلى المشاركة، مع ضرورة تأكيد الحضور عبر الرابط التالي: تأكيد المشاركة

