احتياطي النقد الأجنبي في تونس يغطي 107 أيام توريد

تجاوز الإحتياطي الصافي من العملة الصعبة في تونس، 25،5 مليار دينار (أي ما يعادل 107 أيام توريد) بتاريخ 3 فيفري 2026، وفق المؤشرات النقدية والمالية، الصادرة، اليوم الأربعاء 4 فيفري 2026 عن البنك المركزي التونسي.

وقد ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، حيث بلغ آنذاك 23،2 مليار دينار (102 يوم توريد).

من جهة أخرى، أظهرت المؤشرات النقدية والمالية، الصادرة البنك المركزي التونسي، تطوّر عائدات السياحة بنسبة 4،3 بالمائة، لتبلغ 546 مليون دينار مع نهاية الشهر الأول من سنة 2026، مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية.

