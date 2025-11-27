احذروا القاتل الصامت : وزارة الصحة تقدم جملة من التوصيات 

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نشرت وزارة الصحة سلسلة من التوصيات للتحذير من مخاطر الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون (CO)، خاصة خلال فصلي الخريف والشتاء، حيث يزداد استعمال وسائل التدفئة داخل المنازل والفضاءات المغلقة.

ويُعرف هذا الغاز بـ “القاتل الصامت” نظرًا لكونه عديم اللون والرائحة والطعم، ما يجعل اكتشافه صعبًا دون أجهزة متخصصة.

خطورة الغاز ومضاعفاته

أوضحت الوزارة أنّ هذا الغاز يتحد مع الكريات الحمراء في الدم بنسبة تفوق الأوكسجين بـ 240 مرة، ما يؤدي إلى حرمان الجسم من الأوكسجين بشكل حاد. وتظهر علامات التسمم في شكل:

صداع شديد

ضيق تنفس

غثيان

دوار

ضعف عام

فقدان الوعي

وفي الحالات الخطيرة، قد يؤدي التسمم إلى الوفاة أو إلى مضاعفات دائمة على الجهاز العصبي. وغالبًا ما يُصاب جميع أفراد العائلة أو المتواجدون في نفس المكان المغلق نتيجة ضعف التهوية.

توصيات ضرورية قبل الشتاء وأثناءه

وشددت وزارة الصحة على ضرورة اتباع جملة من الإجراءات الوقائية، أبرزها:

صيانة أجهزة التدفئة وسخانات المياه من طرف فنيين مختصين قبل استعمالها.

تنظيف المداخن ومجاري المواقد والمدافئ بشكل دوري.

مراقبة لون لهب أجهزة التدفئة والطهي؛ إذ يشير تغيّر اللون من الأزرق إلى الأصفر أو البرتقالي إلى احتراق غير كامل وانبعاث غاز CO.

تأمين تهوية مستمرة للفضاءات المغلقة.

فتح النوافذ يوميًا لمدة لا تقل عن 15 دقيقة لتجديد الهواء.

تجنّب تشغيل وسائل التدفئة داخل أماكن مغلقة لفترات طويلة.

عدم استعمال الكانون داخل الغرف المغلقة وإخراجه قبل النوم.

داخل الغرف المغلقة وإخراجه قبل النوم. تركيز أجهزة الكشف والإنذار عن غاز أحادي أكسيد الكربون في الفضاءات ذات الاستعمال الجماعي كالمبيتات، المحاضن، النُزُل والمؤسسات الصحية.

كيفية التدخل عند الاشتباه في التسمم

وأكدت الوزارة ضرورة التحرك السريع عند ظهور أعراض التسمم، وذلك عبر:

فتح الأبواب والنوافذ فورًا.

مغادرة المكان أو نقل المصابين إلى فضاء مفتوح.

الاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198، أو بـ SAMU على الرقم 190، أو مركز مقاومة التسمم على 71335500، أو التوجه لأقرب مركز صحي.

وتختتم الوزارة تحذيراتها بالتأكيد على أنّ اليقظة والوقاية هما السبيل الأنجع لحماية الأرواح خلال الفترة الشتوية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



