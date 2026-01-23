اختتام التمرين البحري متعدد الأطراف بالقاعدة البحرية بحلق الوادي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

اختتمت، اليوم الجمعة، بالقاعدة البحرية الرئيسية بحلق الوادي (الضاحية الشمالية لولاية تونس)، فعاليّات التمرين البحري متعدد الأطراف “فينيكس أكسبريس 26” PHOENIX EXPRESS 26 ، بحضور إطارات عسكريّة من الجانبين التونسي و الأمريكي، إضافة إلى ثلّة من الضبّاط ممثّلي بحريّات الدول المشاركة في هذا التمرين متعدد الأطراف.

و مثّل التمرين، الذي استضافته تونس في نسخته العشرين، إطارا مناسبا لتدعيم التعاون الدولي في مجال التخطيط والتنسيق بين الطواقم البحريّة، وتدريب الأفراد وتطوير مهاراتهم في قيادة العمليات البحرية المشتركة، وفرصة عمليّة لتبادل الخبرات بين البحريّات المشاركة، بما يساهم في الارتقاء بالأداء في مواجهة مختلف التحديات الأمنية العابرة للحدود، وضمان أمن و استقرار البحر الأبيض المتوسط، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.

يذكر أن هذا التمرين الذي احتضنته تونس من 20 إلى 23 جانفي الجاري، بالتعاون مع القيادة الأمريكية لإفريقيا، شهد مشاركة 50 عسكريا يمثّلون 9 دول من شمال إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكيّة وتونس البلد المضيف.

