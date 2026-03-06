اختيار خمس شركات ناشئة للموسم الثامن لبرنامج التّسريع الخاصّ Orange Fab Tunisie: نسخة مخصّصة 100٪ للذكاء الاصطناعي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

منذ شهر أفريل 2019، قام برنامج التّسريع الخاصّ بـ Orange Fab Tunisie بمرافقة وتسريع نمو 40 شركة ناشئة على مدى 7 مواسم متتالية ولا يزال 90٪ منها تمارس نشاطها إلى اليوم ممّا يؤكد على قيمة ونجاعة نموذج المرافقة المعتمد.

وقد مكّن برنامج تسريع نمو الشركات الناشئة Orange Fab هذه الشركات الناشئة من توقيع 77 عقدا تجاريا مع أورنج تونس ومع مجموعة أورنج العالمية وشركائها، وشاركت في أكثر من 700 تظاهرة وفعالية تكنولوجية، بما في ذلك دورات في الشبكات واللقاءات الثنائية التجارية B2B بين الشركات وعروض الاستثمار والمستثمرين الدوليين.

ويمثّل Orange Fab Tunisie جزء من منظومة علمية متكاملة وشاملة لـمركز أورنج للتطوير الرقمي والإبتكار Orange Digital Center الذي تمّ إطلاقه بضفاف البحيرة بتونس العاصمة لتدريب الشبان على التكنولوجيات المبتكرة والمهن المستقبلية ومرافقة الشركات الناشئة.

يستهدف البرنامج الشركات الناشئة ويدعم تسريع نموها عبر شراكات أعمال استراتيجية مع مختلف خطوط الأعمال لدى أورنج تونس ومجموعة أورنج وشركائهما في تونس وخارجها.

نسخة مخصّصة 100٪ للذكاء الاصطناعي

وبالنسبة للموسم الثامن انضمت خمس شركات ناشئة جديدة إلى البرنامج ليرتفع العدد الإجمالي للشركات المسرَّعة إلى 45 منذ إطلاقه. وبعد فتح باب الترشحات خلال شهر سبتمبر 2025 واعتماد مسار عملية انتقاء دقيق تضمن مقابلات 360°، تمّ اختيار خمس شركات ناشئة من قبل لجنة مختصّة برئاسة المدير العام لأورنج تونس وبمشاركة خبراء من مختلف الاختصاصات والمهن داخل المؤسسة.

اختيار خمس شركات ناشئة:

Thunder Code (أدوات التطوير – ذكاء اصطناعي): منصّة أتمتة ذكية لاختبارات البرمجيات،

تعتمد على وكلاء ذكاء اصطناعي بهدف تحسين جودة التطوير وموثوقيته.

Be Bouncy (تجربة الحرفاء – ذكاء اصطناعي وكيل): حلّ تكنولوجي لأتمتة إدارة العلاقة مع

الحرفاء وإدارة شبكات التواصل الاجتماعي عبر وكلاء ذكاء اصطناعي مخصّصين.

Otraverse (التقنيات الإبداعية – ذكاء اصطناعي): منصّة Retail Media Gamified تحوّل

مواقع التجارة الإلكترونية إلى تجارب ثلاثية الأبعاد غامرة.

AI Engine (ذكاء اصطناعي – ذكاء اصطناعي وكيل): محرّك ذكاء اصطناعي منخفض

(Low Code) يمكّن من إنشاء ونشر مساعدين ووكلاء أذكياء بسرعة وكفاءة.

Anavid (الرؤية الحاسوبية – ذكاء اصطناعي): حلّ تكنولوجي لتحليل الفيديو الذكي يحوّل

كاميرات المراقبة إلى أدوات لتحسين تجربة الحرفاء وتعزيز الأمن.

مزايا برنامج تسريع نمو الشركات الناشئة

كما يتضمن برنامج تسريع نمو الشركات الناشئةOrange Fab Tunisie في موسمه الثامن العديد من الامتيازات:

شراكات استراتيجية مع أورنج تونس وشركائها

مع أورنج تونس وشركائها برنامج التوجيه الشخصي ومتابعة مخصّص للشركات الناشئة المختارة .

للشركات الناشئة المختارة رصيد خدمات حوسبة سحابية مجاني بالتعاون مع Amazon Web Services

بالتعاون مع Amazon Web Services فرص مشاركة في معارض وطنية ودولية وتغطية إعلامية

فضاء عمل مشترك داخل Orange Fab

داخل Orange Fab المشاركة في تظاهرات وفعاليات كبرى مثل لقاءات وجلسات الأعمال الثنائية والعروض الاستثمارية

بالشراكة مع Orange Ventures وDigital Africa وFlat6Labs، إلى جانب يوم العروض الختامي (Demo Day).

لمزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني: www.orangefab.tn وعلى شبكات التواصل الإجتماعي

