اختيار رواد أعمال من المغرب وتونس ومصر ضمن دفعة عام 2026 لمؤسسة توني إلوميلو

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أبوجا، نيجيريا | 22 مارس 2026

خلال حفل أقيم في 22 مارس 2026 في فندق “ترانسكورب هيلتون” بأبوجا، نيجيريا، أعلنت المؤسسة عن اختيار 3,200 رائد أعمال من جميع الدول الأفريقية الـ 54.

أعلنت مؤسسة توني إلوميلو (TEF)، وهي المنظمة الخيرية الأفريقية الرائدة المكرسة لدعم رواد الأعمال، يوم الأحد 22 مارس 2026، عن أسماء 3,200 رائد أعمال تم اختيارهم للدفعة الثانية عشرة من برنامج TEF لريادة الأعمال، وذلك خلال حفل أقيم في فندق ترانسكورب هيلتون في أبوجا، نيجيريا.

ومن بين هؤلاء، تم اختيار 9 رواد أعمال من شمال أفريقيا من بين أكثر من 265,000 طلب من 54 دولة أفريقية، وذلك عقب عملية اختيار صارمة أشرفت عليها شركة “إرنست ويونغ” (Ernst & Young).

ومن الجدير بالذكر أن 51% من دفعة عام 2026 هم من النساء. فمن بين آلاف الطلبات، تميزت النساء بقوة أفكارهن، ووضوح نماذج أعمالهن، وطموح رؤيتهن. وكما كتب توني إلوميلو في رسالته السنوية: “عندما تتاح الفرصة، فإن النساء الأفريقيات لا يكتفين بالمشاركة فحسب، بل يقدن الركب”.

“لفترة طويلة، كنت أعتقد أن الحظ هو شيء يحدث لك ببساطة. ثم أدركت: يمكن هندسة الحظ. يمكن دمقرطة الفرص. الأمل ليس مجرد شعور — إنه نظام يمكننا بناؤه.”

— توني أو. إلوميلو، الحاصل على وسام الجمهورية الفيدرالية (C.F.R)، مؤسس مؤسسة توني إلوميلو — الرسالة السنوية لعام 2026.

منذ عام 2010، دعمت المؤسسة أكثر من 24,000 رائد أعمال في 54 دولة أفريقية، وقدمت أكثر من 100 مليون دولار كرأس مال تأسيسي، وساهمت في خلق أكثر من 1.5 مليون فرصة عمل. ولكن بعيداً عن الأرقام، تبرز فلسفة راسخة وهي: “الأفركابتلزم” (Africapitalism)، أو الإيمان بأن القطاع الخاص الأفريقي يجب أن يكون المحرك لتحول القارة، واستبدال التبعية للمساعدات بالشراكة؛ وهو إطار عمل تدرسه الآن كبرى المؤسسات العالمية.

يحصل كل رائد أعمال مختار على 5,000 دولار كقرض غير مسترد (رأس مال تأسيسي)، وتدريب في إدارة الأعمال عبر منصة “TEFConnect”، وتوجيه فردي، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى شبكة عموم أفريقيا من المستثمرين والشركاء.

يغطي الفائزون من شمال أفريقيا مجموعة واسعة من القطاعات التي تعكس الأولويات الاقتصادية للمنطقة:

المغرب: يعمل الفائزون الثلاثة في قطاعي الفلاحة والتعليم، وهي قطاعات حيوية لبرنامج التنمية القروية في البلاد.

ينتمي الفائزون الثلاثة إلى قطاعات الأغذية الزراعية والتعليم والتجارة، مما يعكس التحديات والفرص المرتبطة بأحد أكبر الأسواق الاستهلاكية في أفريقيا.

يركز الفائزون الثلاثة على مجالات التكنولوجيا والخدمات المهنية، وهو ما يشير إلى الاقتصاد الرقمي الناشئ في البلاد وطموح شبابها.

عن مؤسسة توني إلوميلو

مؤسسة توني إلوميلو هي المنظمة الخيرية الأفريقية الرائدة المكرسة لدعم رواد الأعمال. تأسست على يد توني أو. إلوميلو في عام 2010، واستثمرت أكثر من 100 مليون دولار في رأس المال التأسيسي ودعمت أكثر من 24,000 رائد أعمال في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

المقر الرئيسي: Heirs Place, 1 MacGregor Road, Ikoyi, Lagos, Nigeria.

www.tonyelumelufoundation.org

بيان صحفي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



