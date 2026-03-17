ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 5% وسط مخاوف متصاعدة بشأن الإمدادات العالمية

شهدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، ارتفاعا لافتا تجاوز 5 بالمئة، وذلك بعد تراجع حاد سجلته في الجلسة السابقة، في ظل استمرار المخاوف بشأن إمدادات الخام من الشرق الأوسط، حيث تتعرض منشآت طاقة استراتيجية لهجمات متجددة.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، وهو الخام المرجعي الأمريكي، بنسبة 5,16 بالمئة خلال الساعات الأولى من الصباح، ليبلغ 98,32 دولارا للبرميل.

كما صعد سعر خام برنت، المرجع العالمي لأسواق النفط، بنسبة 4,67 بالمئة، ليصل إلى 104,88 دولارات للبرميل.

في السياق ذاته، أظهرت بيانات شحن وحسابات نشرتها وكالة رويترز أن الصادرات اليومية من النفط من دول الخليج في الشرق الأوسط تراجعت بما لا يقل عن 60 بالمئة خلال الأسبوع المنتهي في 15 مارس، مقارنة بشهر فيفري، وذلك بسبب الاضطرابات وخفض الإنتاج المرتبطين بالحرب التي تشنها أمريكا وإسرائيل على إيران.

وزاد إغلاق مضيق هرمز من حدة الأزمة، باعتبار أن هذا الممر البحري الحيوي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. وقد أجبر هذا الوضع عددا من المصدرين على إلغاء شحنات نفطية ووقف الإنتاج في بعض الحقول، مما تسبب في واحدة من أكبر الاضطرابات التي يشهدها سوق الطاقة العالمي.

وأدت هذه التطورات إلى دفع أسعار الخام نحو أعلى مستوياتها في أربع سنوات، في وقت سجلت فيه بعض أنواع الوقود مستويات قياسية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات اقتصادية أوسع على الأسواق العالمية.

