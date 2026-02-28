Français
ارتفاع أسعار النفط عالميًا و توقعات بأن يصل سعر البرميل الى 100 دولار إذا استمرت الحرب في الشرق الأوسط

سجّل سعر خام برنت خلال اليوم بعد الضربات الأمريكية ضد إيران، ارتفاعًا بنسبة 2,03% ليبلغ 72.87 دولارًا للبرميل.

كما سجّل النفط الخام الأمريكي «غرب تكساس الوسيط» (WTI) ارتفاعًا بنسبة 1,81% ليصل إلى مستوى 67.02 دولارًا للبرميل.

ومن شأن الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران أن تُحدث، خلال الأيام المقبلة، تأثيرًا مباشرًا على الأسعار العالمية للنفط. ويقدّر خبراء أن الارتفاع قد يصل إلى 100 دولار للبرميل لخام برنت إذا استمرت الحرب لمدة أسبوع.

كما أن إغلاق مضيق هرمز، إلى جانب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، أحد أبرز البلدان المنتجة للنفط، ستكون لها حتما تداعيات على أسعار الطاقة وسيؤثر في الإمدادات ويقلب موازين التزويد في هذه المنطقة التي يمرّ عبرها يوميًا نحو 20 مليون برميل، أي ما يقارب 20% من النفط العالمي ونحو 25% من الإمدادات الدولية للغاز الطبيعي المسال مع دخول 7 مصدرين في الصراع الحالي في الشرق الأوسط.

 

 

