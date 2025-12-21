Français
الأخبار

ارتفاع إنتاج الذهب ببوركينا فاسو إلى 70 طنا في 2025

ارتفاع إنتاج الذهب ببوركينا فاسو إلى 70 طنا في 2025

شهدت بوركينا فاسو قفزة غير مسبوقة في إنتاج الذهب خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، إذ ارتفع الإنتاج بنسبة 58% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 70.43 طنا، متجاوزا إجمالي إنتاج عام 2024 الذي بلغ نحو 61 طنا.

و أوضح وزير المناجم ياكوبا زابري غويا أن هذا النمو يعود أساسا إلى قطاع التعدين الأهلي، الذي سجل إنتاجا قدره 29.56 طنا حتى نهاية سبتمبر 2025 ، مقابل 5.57 أطنان فقط في الفترة نفسها من 2024.

و يعكس هذا التطور نجاح الجهود الحكومية في تنظيم القطاع عبر الشركة الوطنية للمواد النفيسة (سوناسب)، التي أنشئت لشراء الذهب الأهلي و شبه الميكانيكي، وافتتحت نقاط بيع في مختلف أنحاء البلاد لضبط التدفقات التي كانت خارج الرقابة الرسمية.

كما أسهمت السلطات في تقنين عمل التعاونيات الأهلية و إدماجها في قنوات التسويق الرسمية و هو ما ساعد على تعويض التباطؤ في الإنتاج الصناعي الذي بلغ 40.87 طنا حتى نهاية سبتمبر، مقارنة بـ39.24 طنا قبل عام.

و يأتي ذلك بعد 3 سنوات من تراجع الإنتاج بسبب إغلاق مناجم نتيجة انعدام الأمن و بيع أصول من قِبَل شركات كبرى مثل “فورتونا ماينينغ” و”إنديفور ماينينغ”.

تعليقات

