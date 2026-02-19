Français
ارتفاع احتياطي تونس من العملة الأجنبية

بلغت في 19 فيفري 2026،احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي 25152,4 مليون دينار، أي ما يعادل 106 أيام توريد، مقابل 101 يوم توريد قبل سنة (22961,8 مليون دينار).

ووفقًا للمؤشرات المالية للبنك المركزي التونسي، فإن هذا الارتفاع في احتياطي تونس  من العملة الأجنبية يعود أساسًا إلى زيادة تحويلات الجالية التونسية بالخارج، التي بلغت إلى غاية 10 فيفري الجاري 1045 مليون دينار، إلى جانب ارتفاع العائدات السياحية إلى مستوى 696,5 مليون دينار.

كما تُظهر المؤشرات المالية للبنك المركزي التونسي ارتفاعًا في القيمة الجملية للأوراق النقدية والقطع المعدنية المتداولة لتبلغ، إلى غاية 19 فيفري، 27424 مليون دينار، بزيادة قدرها 4624 مليون دينار مقارنة بالمستوى المسجل في 19 فيفري 2025.

 

