ارتفاع المخالفات الاقتصادية بنسبة 5ر7 بالمائة في النصف الاول من شهر رمضان

افادت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ حصيلة نشاطها الرقابي، عن تسجيل 11282 مخالفة اقتصادية خلال الفترة الممتدة من 1 الى 16 رمضان من سنة 2026.

و تكشف الارقام عن زيادة في عدد المخالفات بنسبة 5ر7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من رمضان 2025 التي شهدت تسجيل 10496 مخالفة.

و قد جاءت هذه النتائج اثر تنفيذ 56924 زيارة رقابية ميدانية شملت مختلف المحلات التجارية ونقاط البيع بالجملة و التفصيل.

و توزعت هذه التدخلات على 2489 منطقة تدخل في مختلف انحاء الجمهورية.

و تندرج هذه الحصيلة ضمن استراتيجية الوزارة الرامية الى تشديد الرقابة على الاسعار ومكافحة مظاهر الاحتكار والمضاربة بما يمكن من تأمين التزويد بالمواد الاساسية خلال شهر رمضان.

