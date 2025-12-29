Français
ارتفاع حصيلة الشّهداء في قطاع غزة إلى 71.266

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71.266 شهيدا و171.222 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت مصادر طبية اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025، إنّه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية شهيد واحد و3 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضّحايا تحت الركام وفي الطّرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدّفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللّحظة.

وبينت أنّ اجمالي الشّهداء منذ وقف إطلاق النّار (11 أكتوبر) قد ارتفع إلى 414، واجمالي الإصابات إلى 1145، فيما جرى انتشال 680 جثمانا.

ونوهت إلى وفاة مواطن نتيجة انهيار مبنى مما يرفع عدد الّضحايا التي وصلت المستشفيات نتيجة انهيار المباني بفعل المنخفض الجوي إلى 17 حالة، كذلك وفاة طفل نتيجة البرد الشّديد ما يرفع الوفيات نتيجة البرد والمنخفض الجوي إلى 3.

