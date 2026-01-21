Français
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في تونس إلى خمس وفيات

أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية، المقدم خليل المشري، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدة جهات من البلاد يوم أمس إلى خمس حالات وفاة.

وأوضح المصدر ذاته أن الجثة الخامسة تعود إلى شخص عُثر عليه داخل سيارته التي جرفتها السيول بمنطقة سيدي حسون التابعة لمعتمدية منزل تميم من ولاية نابل، في مشهد يعكس خطورة الفيضانات التي خلفتها التقلبات الجوية الأخيرة.

ويُذكر أنه تم، في وقت سابق من يوم أمس، الإعلان عن تسجيل أربع حالات وفاة بمعتمدية المكنين من ولاية المنستير، نتيجة السيول التي اجتاحت المنطقة إثر الأمطار الغزيرة وهيجان الأودية، ما تسبب في خسائر بشرية ومادية متفاوتة.

وتواصل وحدات الحماية المدنية والسلط الجهوية متابعة الوضع الميداني، مع دعوة المواطنين إلى توخي الحذر وتجنب المجازفة بعبور الطرقات والأودية في ظل تواصل التقلبات المناخية.

مواضيع ذات صلة:

