Français
Anglais
العربية
الأخبار

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71269 شهيدا و 171232 مصابا

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71269 شهيدا و 171232 مصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 71 ألفا و 269 شهيدا، و171 ألفا و232 مصابا.

وأفادت وزارة الصّحة في قطاع غزة في تقريرها الإحصائي اليومي، بوصول 3 شهداء 2 منهم انتشال و10 مصابين إلى المستشفيات خلال الساعات الـ 48 الماضية.

وأوضحت أنّ إجمالي الشّهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي بلغ 415، إضافة إلى 1152 مصابا، كما تمّ انتشال 682 شهيدا، فيما لا يزال عدد من الضّحايا تحت الركام وفي الطّرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدّفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللّحظة.

وفي الوقت نفسه، أبلغ التّقرير عن وفاة شاب وطفلة نتيجة انهيار مبنى بفعل المنخفض الجوي الذّي يتعرض له القطاع ما يرفع عدد الضّحايا الذّين وصلوا إلى المستشفيات بسبب المنخفض الجوي إلى 19 حالة وفاة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

1.4K
الأخبار

توتر العلاقة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و مقدمي الخدمات : هل نسير نحو إنهاء منظومة الطرف الدافع؟

471
الأخبار

بدايةً من 1 جانفي 2026 : إسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة اقتصادية
396
أخر الأخبار

باجة: انقلاب شاحنة ثقيلة على الطريق السيّارة
363
أخر الأخبار

وزير التجارة : “أكرمنا الله بصابة زيتون وفيرة علينا استثمارها..وسنستبق العمل للسنة القادمة” (فيديو)
338
الأخبار

تمديد حالة الطوارئ بالبلاد التونسية لشهر إضافي
312
الأخبار

كان 2025: تم تعيينه لمباراة تونس–تنزانيا… نادالا وتاريخه مع التونسيين !
306
الأخبار

اليمن : لا سودان ثانٍ… محمد بن سلمان يوقف اندفاع محمد بن زايد و يقصف أسلحة وُجّهت إلى الانفصاليين
290
الأخبار

استئناف حركة المرور على الطريق السيارة باجة–تونس
287
اقتصاد وأعمال

تحيين السعر المرجعي لزيت الزيتون البكر الممتاز إلى 10.200 دينار للكيلوغرام
281
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – المجموعة الثالثة: لمحة تمهيدية عن مباراة تونس – تنزانيا

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى