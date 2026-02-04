ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصّهيوني على قطاع غزة إلى 71824 شهيدا و171608 مصابا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الصّهيوني على قطاع غزة، إلى 71 ألفا و824 شهيدا و171 ألفا و608 مصابين منذ بدء العدوان في السّابع من أكتوبر 2023.

وأفادت وزارة الصّحة الفلسطينية في غزة، بأنّه وصل إلى مستشفيات القطاع جراء القصف الصّهيوني الأخير على مناطق متفرقة من قطاع غزة وحتى اللّحظة 21 شهيدا، و38 مصابا، منوهة في وقت سابق أمس الثّلاثاء إلى توقف عمليات البحث عن ضحايا آخرين تحت أكوام الأنقاض جراء نفاد المحروقات اللّازمة لتشغيل الوسائل المستخدمة في العمليات.

وأشارت إلى ارتفاع إجمالي الشّهداء منذ وقف إطلاق النّار في أكتوبر الماضي إلى 556، وإجمالي الإصابات إلى 1500، فيما جرى انتشال 717 جثمانا من تحت الركام.

يذكر أنّ اتفاقا لوقف إطلاق النّار بين حركة المقاومة الاسلامية حماس والاحتلال كان قد دخل حيز التّنفيذ في أكتوبر الماضي عقب انسحاب قوات الاحتلال من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع، لكن الاعتداءات الصّهيونية على غزة وأهلها لا تزال مستمرة حتى الآن، في انتهاك مستمر للاتفاقات السّابقة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



