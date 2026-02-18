ارتفاع ديون التونسيين لدى البنوك إلى أكثر من 30 مليار دينار في 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي التونسي أن قائم القروض البنكية الممنوحة للأفراد شهد ارتفاعًا بقيمة 441,807 مليون دينار خلال سنة 2025، ليبلغ إجماليًا 465 30 مليون دينار مع موفى ديسمبر 2025. ويُذكر أن الرقم القياسي للسنة تم تسجيله خلال شهر أكتوبر 2025، حيث بلغ قائم القروض 601 30 مليون دينار.

العقار: تراجع في الشراء مقابل ارتفاع في التهيئة

تُظهر معطيات توزيع قائم القروض أن قروض تهيئة المساكن بلغت مستوى 270 11 مليون دينار، مسجلة زيادة قدرها 315 مليون دينار بين ديسمبر 2024 وديسمبر 2025.

وفي ظل احتمال تراجع عمليات شراء العقارات، سجّلت قروض السكن انخفاضًا طفيفًا في القائم مع موفى ديسمبر 2025 بقيمة 198 مليون دينار، ليستقر عند 326 13 مليون دينار. وقد يعكس ذلك تباطؤًا في نسق السوق العقارية، وتشديدًا في شروط الإسناد، إضافة إلى تزايد حذر الأسر.

انتعاش تدريجي في الطلب على السيارات

سجّل قائم قروض “السيارات” ارتفاعًا طفيفًا في حدود 26,6 مليون دينار، ليرتفع من 416 مليون دينار في ديسمبر 2024 إلى 334 مليون دينار مع موفى ديسمبر 2025. ويشير ذلك إلى توجه نحو استقرار الطلب على السيارات، مع انتعاش تدريجي بعد فترات من الضغوط المرتبطة بالتوريد أو محدودية العرض.

أما قائم قروض الاستهلاك، فقد ارتفع بين ديسمبر 2024 وديسمبر 2025 بنسبة 5,8%، أي ما يعادل 297 مليون دينار، ليمرّ من 113 5 مليون دينار إلى 410 5 مليون دينار.

وفي ما يتعلق بقروض التعليم العالي، وهي فئة هامشية ضمن الهيكلة العامة للقروض، فقد سجّلت شبه استقرار خلال السنة الماضية، لتبلغ في ديسمبر 2025 نحو 14,955 مليون دينار، مقابل 14,941 مليون دينار مع موفى ديسمبر 2024.

