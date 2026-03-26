ارتفاع صادرات التمور التونسية خلال الخمسة الأشهر الأولى من موسم 2026/2025

شهدت صادرات التمور خلال الخمسة الأشهر الأولى من موسم 2026/2025 زيادة للكميات المصدرة بنسبة 4,2% مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط (2025/2024)، حيث بلغت 94,1 ألف طن، 85,2% منها “دقلة النور”.

تم كذلك تسجيل زيادة في قيمة الصادرات بنسبة 4,5% إذ قدرت بـ 607,8 مليون دينار 94,3% منها متأتية من صادرات “دقلة النور”.

بلغ معدل السعر المسجل خلال شهر فيفري 2026 نحو 6,28 د/كغ، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4,4% مقارنة بشهر فيفري 2025. في حين بلغ سعر صنف “دقلة النور” حوالي 6,96 د/كغ مسجلا ارتفاعا بـ 3,9%.

فيما يخص صادرات التمور البيولوجية فقد بلغ حجمها 4716,1 طن بقيمة تقارب 48,6 مليون دينار، حيث تم تسجيل زيادة في الكميات المصدرة بنسبة 26,1% مقابل زيادة للعائدات بنسبة 38,9% مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط.

من حيث الوجهات، يستأثر الاتحاد الأوروبي بالحصة الأكبر من حجم الصادرات بنسبة 44,2 بالمائة، تليه إفريقيا بنسبة 23,3 بالمائة، ثم آسيا بنسبة 22,5 بالمائة. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من الموسم، تصدّر المغرب قائمة موردي التمور التونسية، مستحوذا على 17,1 بالمائة من الكميات المصدّرة. وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية بنسبة 11,9 بالمائة، تلتها ألمانيا بنسبة 9,7 بالمائة.

