Français
Anglais
العربية
الأخبار

ارتفاع صادرات تونس من زيت الزيتون خلال الثلاثة الأشهر الأولى من موسم 2025/2026

شهدت صادرات زيت الزيتون خلال الثلاثة الأشهر الأولى من موسم 2025/2026 ارتفاعا الكميات المصدرة %55,7 مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط (2024/2025)، حيث بلغت 130,9 ألف طن منها 88,4% سائبا و11,6% معلب.

سجل أيضا ارتفاع في قيمة الصادرات بنسبة %34,8 إذ قدرت بـ 1621,2 مليون دينار موزعة على النحو التالي: 84,3% عائدات صادرات زيت الزيتون السائب مقابل 15,7% فقط متأتية من صادرات زيت الزيتون المعلب.

فيما يتعلق بمعدل سعر زيت الزيتون عند التصدير فقد تراجع بنسبة %3,2 خلال شهر جانفي 2026 مقارنة بنفس الشهر من السنة الفارطة.

فيما يخص صادرات زيت الزيتون البيولوجي، فقد بلغ حجمها 12,6 ألف طن بقيمة تقارب 170,8 مليون دينار خلال الثلاثة الأشهر الأولى من موسم 2025/2026.

تعليقات

