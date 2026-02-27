ارتفاع عائدات تصدير التمور بـ4.4%

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تجاوزت عائدات صادرات التمور قيمة 500 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من موسم 2026/2025، مسجلة زيادة بنسبة 4،4 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق 2025/2024

و مثل صنف “دقلة النور” بمفرده 85،7 بالمائة، من إجمالي حجم الصادرات، وفق ما أفاد المرصد الوطني للفلاحة في مذكرة صادرة اليوم الجمعة 27 فيفري 2026.

و فسر المرصد هذا الارتفاع أساسًا بزيادة الكميات المصدّرة بنسبة 5،1 بالمائة لتبلغ 77 ألف طن.

أما بخصوص متوسط سعر التمور، فقد بلغ 6،500 دينار للكيلوغرام، في حين وصل سعر صنف “دقلة النور” إلى 7،19 دينار للكيلوغرام، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا، بنسبة 0،7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من موسم 2025/2024.

و أظهرت معطيات المرصد الوطني للفلاحة أن 41،7 بالمائة من صادرات تونس تتجه نحو الاتحاد الأوروبي، و24،9 نحو آسيا، و23،8 بالمائة نحو إفريقيا.

و يعدّ المغرب أول مستورد للتمور التونسية، بنسبة 16،8 بالمائة من الكميات المصدّرة، تليه إيطاليا (12 بالمائة) ثم ألمانيا (8،7 بالمائة)

و فيما يتعلق بصادرات التمور البيولوجية، فقد بلغت قيمة صادراتها 3718،9 طنًا بقيمة قاربت 38،2 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من الموسم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 27،3 بالمائة على مستوى الحجم و36،9 بالمائة على مستوى القيمة

و تبقى ألمانيا الوجهة الأولى للتمور البيولوجية التونسية، إذ تستحوذ على 35 بالمائة من حجم الصادرات، تليها هولندا (12 بالمائة) ثم فرنسا (10بالمائة) .

و جدير بالذكر أن حصة التمور البيولوجية من إجمالي حجم صادرات التمور لم تتجاوز 4,8 بالمائة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



