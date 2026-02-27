Français
Anglais
العربية
الأخبار

ارتفاع عائدات تصدير التمور بـ4.4%

ارتفاع عائدات تصدير التمور بـ4.4%

تجاوزت عائدات صادرات التمور قيمة 500 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من موسم 2026/2025، مسجلة زيادة بنسبة 4،4 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق 2025/2024

و مثل صنف “دقلة النور”  بمفرده 85،7 بالمائة، من إجمالي حجم الصادرات، وفق ما أفاد المرصد الوطني للفلاحة في مذكرة صادرة اليوم الجمعة 27 فيفري 2026.

و فسر المرصد هذا الارتفاع أساسًا بزيادة الكميات المصدّرة بنسبة 5،1 بالمائة لتبلغ 77 ألف طن.

أما بخصوص متوسط سعر التمور، فقد بلغ 6،500 دينار للكيلوغرام، في حين وصل سعر صنف “دقلة النور” إلى 7،19 دينار للكيلوغرام، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا، بنسبة 0،7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من موسم 2025/2024.

و أظهرت معطيات المرصد الوطني للفلاحة أن 41،7 بالمائة من صادرات تونس تتجه نحو الاتحاد الأوروبي، و24،9 نحو آسيا، و23،8 بالمائة نحو إفريقيا.

و يعدّ المغرب أول مستورد للتمور التونسية، بنسبة 16،8 بالمائة من الكميات المصدّرة، تليه إيطاليا (12 بالمائة) ثم ألمانيا (8،7 بالمائة)

و فيما يتعلق بصادرات التمور البيولوجية، فقد بلغت قيمة صادراتها 3718،9 طنًا بقيمة قاربت 38،2 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من الموسم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 27،3 بالمائة على مستوى الحجم و36،9 بالمائة على مستوى القيمة

و تبقى ألمانيا الوجهة الأولى للتمور البيولوجية التونسية، إذ تستحوذ على 35 بالمائة من  حجم الصادرات، تليها هولندا (12 بالمائة) ثم فرنسا (10بالمائة) .

و جدير بالذكر أن حصة التمور البيولوجية من إجمالي حجم صادرات التمور لم تتجاوز 4,8 بالمائة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

324
أخر الأخبار

باجة: حملات مُراقبة إقتصادية مُكثفة (فيديو)

314
أخر الأخبار

أضاحي عيد الإضحى تحت قبة البرلمان: توريد مُرتقب بين 15 و20 ألف رأس لضبط الأسعار
312
الأخبار

أريانة: 2650 “قفة رمضان” ومنحة استثنائية بـ120 دينارًا لدعم العائلات محدودة الدخل
297
أخر الأخبار

وزيرة المالية والسفير الأمريكي: حرص مشترك على تطوير التعاون وفتح مجالات جديدة
287
الأخبار

ولاية المنستير: استلام 10 حافلات صينية جديدة
281
الأخبار

تذكير إلى الجالية التونسية في الكويت: تعليق الخدمات القنصلية اليوم
277
الأخبار

تونس: المنظمة الدولية للهجرة تؤمن العودة الطوعية الى البلد الأصلي لـ 309 مهاجرا نحو غينيا وكوت ديفوار
253
أخر الأخبار

دوري أبطال أوروبا: نتائج مباريات ليلة الأربعاء
250
الأخبار

الشركة الجهوية للنقل بنابل تعزز أسطولها
240
اقتصاد وأعمال

مروان بن جمعة : التعديل الأخير للرسوم الجمركية الأمريكية يعتبر فرصة استراتيجية لتونس خاصة في هذه القطاعات [فيديو] 

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى