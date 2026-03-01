Français
ارتفاع عدد القتلى و المصابين في القصف الإيراني على إسرائيل

ارتفع عدد القتلى والمصابين في أحدث حصيلة لقصف إيراني على إسرائيل إلى 9 قتلى و57 جريحا وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، في حين أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء هجوم عنيف ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة، ردا على اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي.

و كان التلفزيون الإيراني قد أعلن مقتل المرشد الإيراني، وذلك بعد ساعات قليلة من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالتأكد من مقتل المرشد الإيراني، وتحدثه عن وجود “مرشحين جيدين” لخلافة خامنئي.

و تعهّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بالعمل للثأر والانتقام من المحرضين ومنفذي اغتيال المرشد الإيراني، وأكد عزمه على “مواصلة طريق خامنئي”.

