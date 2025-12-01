Français
ارتفاع عدد ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 502 قتيلًا 

ارتفع عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا إلى 502 ضحية، مع بقاء 508 أشخاص في عداد المفقودين، وفق ما أعلنته هيئة إدارة الكوارث اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025. وتشهد عدة مناطق إندونيسية عزلة شبه تامة بعد أن جرفت مياه الأمطار الغزيرة الطرق والمنازل والبنى التحتية، ما يعقّد جهود الإغاثة والبحث عن المفقودين.

مناطق منكوبة وعزلة تصعّب عمليات الإنقاذ

تسببت الأمطار الموسمية في فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية طالت قرى بأكملها، وأدت إلى قطع خطوط الإمداد الأساسية. وتؤكد السلطات أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع مع وصول فرق الإنقاذ إلى المناطق الأكثر تضررًا، حيث ما تزال بعض التجمعات السكانية خارج نطاق الوصول.

حصيلة إقليمية تتجاوز الألف قتيل

وبحسب آخر المعطيات، فإن إجمالي ضحايا الفيضانات التي ضربت إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسريلانكا قد تجاوز الألف قتيل، في مؤشر خطير على تنامي تأثير الظواهر المناخية القاسية المرتبطة بالتغير المناخي في جنوب شرق آسيا.

تحذيرات رسمية ودعم دولي

أطلقت السلطات الإندونيسية تحذيرات جديدة للسكان ودعت إلى إخلاء المناطق المهددة، فيما بدأت دول عدة في تقديم مساعدات إنسانية ولوجستية عاجلة. وتستمر المخاوف من تفاقم الوضع خلال الأسابيع المقبلة مع تواصل موسم الأمطار.

