ارتفاع عدد فروع الجمعية التونسية لقرى الأطفال “س و س” بالجهات إلى 12 فرعا

فتحت الجمعية التونسية لقرى “س و س’”، اليوم الثلاثاء، أوّل مكتبين لها بولاية مدنين،أحدهما بمدينة مدنين والثاني بجربة ميدون، ليرتفع بذلك عدد فروع الجمعية بالجهات إلى 12 فرعا تعمل على دعم وخدمة الطفولة الفاقدة للسند والطفولة المهدّدة والعائلات المعوزة، معاضِدةً جهود الدولة في هذا المجال، وفق مدير قرية ’س و س’” المحرس بصفاقس محمد يعقوبي.

وكشف يعقوبي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الجمعيّة تهدف إلى الوصول الى ألف منتفع في ولاية مدنين بميزانية أولية تناهز مليون دينار، مضيفا قوله إنّه ” كلّما توفّرت التبرعات والتجاوب المناسب يكبر الحلم، لتشمل خدمات الجمعية أكبر عدد من المستحقين، خاصة في مجال مساندة الطفولة المهدّدة”.

وأوضح أن الجمعية تقدّم خدماتها لفائدة لعائلات المعوزة والأيتام والأطفال المهدّدين، من خلال توفير السكن الملائم، والاساسيات من تعليم وصحة، وكل حاجيات الطفل والعائلة من أثاث وغيره، وذلك بعد دراسة وضعية يقوم بها الاخصائيون الاجتماعيون للمكتب، كما توفر فرصة في مرحلة لاحقة لبعث المشاريع بهدف تحقيق الاستقلالية وحفظ كرامة المواطن.

وأشار إلى أنّ عدد المنتفعين من خدمات الجمعية على المستوى الوطني وصل الى حوالي 9 آلاف منتفع، ومن المؤمل أن تشمل خدماتها أكبر عدد من الأطفال المهددّين والذي قد يصل إلى 3 ألف طفل، مع إنشاء مكاتب في كل الجهات.

وسيعمل فريقا مكتبي الجمعية بمدنين وجربة كبقية الفرق بمختلف الجهات، على توفير كلّ أشكال الإحاطة بالعائلات الهشّة ومرافقتها اجتماعيا وتربويا واقتصاديا، بما يضمن حماية الاطفال، ودعم استقرارهم داخل محيطهم العائلي، إضافة إلى العمل على تنمية الموارد، وتعزيز آليات الدعم المستدام لفائدة البرامج الاجتماعية في اطار مقاربة تقوم على الوقاية والتمكين والمرافقة.

وتم التاكيد خلال افتتاح مكتب مدنين الذي أشرف عليه والي مدنين، وليد الطبوبي، على أهمية عمل الجمعية الاجتماعي، وعلى ضرورة التنسيق بين كل المتدخلين، وتوفير كل الظروف المناسبة للعمل خدمة للأهداف الانسانية النبيلة للجمعية.

