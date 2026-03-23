ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة و إلى غاية 22 مارس الجاري بنسبة 4,20 بالمائة

سجّل عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية 22 مارس الجاري، ارتفاعا بنسبة 4,20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، وذلك بتسجيل 248 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 238 قتيلا سنة 2025 وفق ما أكّده المرصد الوطني لسلامة المرور.

و تابع المرصد، وفق إحصائيات نشرها على موقعه، أنّه تم يوم أمس الأحد تسجيل 9 حوادث انجرّ عنها قتيلان و17 جريحا، مبيّنا في الآن نفسه أنّه تمّ تسجيل انخفاضا في عدد حوادث المرور بنسبة 30.34 خلال هذه الفترة بعد تسجيل 861 حادثا مقارنة ب1236 سنة 2025 وكذلك انخفاضا في عدد الجرحى بنسبة 29.11 بعد تقلّص العدد من 1580 جريحا سنة 2025 إلى 1120 جريحا سنة 2026.

و كشفت احصائيات المرصد الوطني أنّ السهو وعدم الانتباه يتصدران الأسباب المؤدية الى حوادث ب 224 حادثا (26 بالمائة)، تليهما السرعة بـ 209 حوادث (24.27 بالمائة)، ثم قطع الطريق ب108 حوادث (12.5 بالمائة)، وعدم احترام الأولوية بـ 76 حادثًا (8.83 بالمائة).

أمّا فيما يتعلق بالوفيات والجرحى، فقد احتلت السرعة المرتبة الأولى من حيث أبرز أسباب الحوادث القاتلة، حيث تسببت في 91 حالة وفاة، أي بنسبة 36.7 بالمائة من مجموع القتلى وخلّفت 288 جريحا، يليها السهو وعدم الانتباه ب33 قتيلا و273 جريحا فقطع الطريق ب29 قتيلا و98 جريحا.

و أكّد المرصد أنّ الإحصائيات والبيانات المتعلقة بالسنة الحالية 2026 مستمدة من المعطيات الواردة على المرصد، وفق آخر تحيين وأنّها أولية وقابلة للتحيين اليومي حسب المستجدات الواردة من المصادر الرسمية.

كما بيّن في الترتيب الجغرافي للحوادث وضحاياها أنّ هذا الترتيب يعدّ ترتيبًا كميًّا صرفًا، لا يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الديمغرافية ولا المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية الخاصة بكل جهة، مما قد يؤثر على دقة المقارنة الموضوعية بين الجهات.

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

346
اقتصاد وأعمال

مليون دولار في الدقيقة : الحرب على إيران تُغرق أمريكا في فخ مالي و سياسي

325
الأخبار

حين يستبدل ترامب إيران بالعدو الداخلي
313
أخر الأخبار

كأس تونس – الدور السادس عشر : نتائج الأحد وبرنامج مقابلات الإثنين
289
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية تُوضّح أسباب رفض تأمين السيارات القديمة
284
الأخبار

إيران تقصف ديمونا الإسرائيلية و إصابات بالجملة
282
اقتصاد وأعمال

تونس استقطبت أكثر من 3500 مليون دينار من الاستثمارات الخارجية سنة 2025
279
الأخبار

وزارة التربية : برمجة 276 رحلة مدرسية لفائدة تلاميذ المناطق الريفية و الأحياء الشعبية خلال عطلة الربيع
249
الأخبار

كأس تونس : قمّة مشوقة اليوم بين الإتحاد المنستيري و النادي الإفريقي
242
الأخبار

بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي بين تونس و مقاطعة شمال الراين-فستفاليا الألمانية
225
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية توضح الاجراءات الجبائية الجديدة لتخفيف كلفة المشاريع العمومية الكبرى في 2026

