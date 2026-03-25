ارتفاع في أسعار الذّهب من جديد

ارتفع ​الذهب اثنين بالمائة، الأربعاء، إذ ​ساهم انخفاض أسعار النفط في ‌تخفيف بعض المخاوف بشأن التضخم ‌وتراجع التوقّعات برفع ‌أسعار الفائدة، في حين يقيم المستثمرون التطوّرات المتضاربة في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وزاد ⁠الذهب في المعاملات الفورية 1.9 بالمائة إلى 4558.03 دولار للأوقية (الأونصة). وسجّل ​المعدن النفيس أدنى مستوياته في أربعة أشهر عند 4097.99 دولار يوم الاثنين. وصعدت ⁠العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أفريل 3.5 بالمائة إلى 4556.30 دولار.

وانخفضت ⁠أسعار النفط بأكثر من خمسة بالمائة، الأربعاء، وسط تفاؤل بأنّ واشنطن تسعى إلى وقف إطلاق نار مع إيران لمدة شهر.

ونفى الجيش الإيراني، الأربعاء، ادّعاء ترامب بأنّ الولايات المتحدة تجري مفاوضات لإنهاء الحرب، قائلا إنّ الولايات ​المتحدة تتفاوض مع نفسها.

وأثارت أسعار النفط الخام المرتفعة مخاوف من تزايد الضغوط التضخمية، الأمر الذي رفع توقعات السوق ‌بإمكانية رفع أسعار الفائدة. ورغم أنّ ارتفاع التضخم يعزّز عادة جاذبية الذهب كأداة تحوط، فإنّ صعود الفائدة يقلّل ⁠الإقبال على هذا المعدن النفيس الذي لا ‌يدر عائدا.

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي إلى أنّ المستثمرين خفضوا توقعاتهم ‌بأن يرفع مجلس الاحتياطي ⁠الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بحلول ديسمبر من 25 بالمائة إلى نحو 16 بالمائة يوم الجمعة.

وبالنسبة ‌للمعان النفيسة الأخرى، صعدت الفضّة في المعاملات الفورية 2.2 بالمائة إلى 72.76 دولار للأوقية. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 1.3 ‌بالمائة إلى 1959.15 دولار، وارتفع البلاديوم 1.1 بالمائة الى 1455.25 دولار.

