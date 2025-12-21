Français
ارتفاع قتلى الحوادث ب 6,27 بالمائة إلى غاية 18 ديسمبر الحالي

كشف المرصد الوطني لسلامة المرور أنّه سجّل ارتفاعا في قتلى حوادث المرور بنسبة 6,27 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة.

و أفاد المرصد في نشريته لحوادث الطرقات على موقعه الرسمي بأنّه سجّل يوم الخميس 18 ديسمبر الحالي، و هو آخر تحيين لهذا الأسبوع، بوقوع 11 حادث سير نتج عنه 3 قتلى و 12 جريحا.

و بيّن أنه على الرغم من تراجع عدد حوادث السير الى 5076 حادثا منذ بداية السنة و إلى غاية يوم الخميس 18 ديسمبر 2025 مقارنة ب 5601 حادث في الفترة ذاتها من سنة 2024 ، فإن عدد ضحايا هذه الحوادث ارتفع الى 1186 قتيلا مقارنة ب1116 ضحية السنة الماضية، ملاحظا أن الدراجات النارية يليها المترجّل ثم السّيارات الخفيفة هم أكثر ضحايا قتلى الحوادث خلال هذه السنة.

و بيّن المرصد الوطني لسلامة المرور أنّ أسباب السهو و عدو الانتباه و السرعة وعدم احترام الأولوية مازالت من العوامل الأولى لوقوع حوادث الطرقات، حيث تسبب السهو وعدم الانتباه في وقوع 2078 حادثا و خلّف 367 قتيلا  و 2374 جريحا.

في حين تسببت السرعة في 786 حادثا و خلفت 311 قتيلا و 1177 جريحا.

أما عدم احترام الأولوية فقد كان السبب في وقوع 431 حادثا وخلّف 37 قتيلا و592 جريحا.

