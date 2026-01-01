ارتفاع قتلى حوادث المرور بـ 5.84 % [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سجّل عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السّنة الى غاية يوم 30 ديسمبر 2025 إرتفاعا بنسبة 5.84 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، حسب آخر إحصائيّة نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور.

وأفاد المرصد أنه سجّل يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 وقوع 11 حادث سير أسفر عن 3 قتلى و20 جريحا. وكشفت الإحصائيات أنّ توزيع القتلى حسب الأعمار يظهر أنّ 298 قتيلا بسبب حوادث الطرقات ينتمون إلى الفئة العمرية من 30 سنة إلى 44 سنة تليها الفئة العمرية من 45 إلى 59 سنة بـ248 قتيلا ثم الفئة العمرية من 18 سنة إلى 29 سنة بـ247 قتيلا.

وأبرزت أنّ وفاة السّائق في حالات الحوادث هي الأعلى نسبة بـ54.41 بالمائة ثمّ المترجّل بـ24.1 بالمائة ثم المرافق بـ21.49 بالمائة. ولا تزال الدّراجات النّارية تحتل المرتبة الأولى في نوع القتلى حسب العربة بـ469 حادث سير يليها المترجّل بـ287 حالة وبعدها السيارة الخفيفة بـ258 حادث سير.

