Français
Anglais
العربية
الأخبار

ارتفاع قتلى حوادث المرور بـ 5.84 % [فيديو]

سجّل عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السّنة الى غاية يوم 30 ديسمبر 2025 إرتفاعا بنسبة 5.84 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، حسب آخر إحصائيّة نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور.

وأفاد المرصد أنه سجّل يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 وقوع 11 حادث سير أسفر عن 3 قتلى و20 جريحا. وكشفت الإحصائيات أنّ توزيع القتلى حسب الأعمار يظهر أنّ 298 قتيلا بسبب حوادث الطرقات ينتمون إلى الفئة العمرية من 30 سنة إلى 44 سنة تليها الفئة العمرية من 45 إلى 59 سنة بـ248 قتيلا ثم الفئة العمرية من 18 سنة إلى 29 سنة بـ247 قتيلا.
وأبرزت أنّ وفاة السّائق في حالات الحوادث هي الأعلى نسبة بـ54.41 بالمائة ثمّ المترجّل بـ24.1 بالمائة ثم المرافق بـ21.49 بالمائة. ولا تزال الدّراجات النّارية تحتل المرتبة الأولى في نوع القتلى حسب العربة بـ469 حادث سير يليها المترجّل بـ287 حالة وبعدها السيارة الخفيفة بـ258 حادث سير.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

375
الأخبار

باجة : حملات أمنية مكثفة تزامنًا مع رأس السنة الإدارية الجديدة

371
الأخبار

تمديد حالة الطوارئ بالبلاد التونسية لشهر إضافي
325
الأخبار

استئناف حركة المرور على الطريق السيارة باجة–تونس
324
اقتصاد وأعمال

تحيين السعر المرجعي لزيت الزيتون البكر الممتاز إلى 10.200 دينار للكيلوغرام
321
الأخبار

إقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحبي عتيق القاضي بسجنه مدة خمسة عشر عاما
314
اقتصاد وأعمال

890 26 مليون دينار: قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة تسجّل مستوى قياسيًا تاريخيًا جديدًا
314
الأخبار

الفرجاني ساسي: “أردت الاحتفال بمباراتي رقم 100 مع المنتخب الوطني بالفوز” (فيديو)
302
الأخبار

إسماعيل الغربي يتحصل على جائزة رجل مباراة تونس و تنزانيا
292
الأخبار

السينغال تهزم بنين و تتصدر المجموعة الرابعة بكأس أمم إفريقيا
291
الأخبار

منتصر الطالبي : “مباراة مالي لن تكون سهلة” (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى