ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال نوفمبر

وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، يُتوقّع أن يبلغ معدّل التضخم السنوي في منطقة اليورو 2,2% خلال نوفمبر 2025، مقابل 2,1% في أكتوبر.

وفي ما يتعلق بأهم مكوّنات التضخم في منطقة اليورو، من المنتظر أن تسجّل الخدمات أعلى معدل سنوي في نوفمبر (3,5% مقارنة بـ3,4% في أكتوبر)، تليها مجموعة «الغذاء، الكحول والتبغ» بنسبة 2,5% (دون تغيير مقارنة بأكتوبر)، ثم السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة بنسبة 0,6% (مستقرة مقارنة بأكتوبر)، في حين يُتوقّع أن تسجّل الطاقة نسبة -0,5%، مقابل -0,9% في أكتوبر.

