ارتفاع منسوب وادي سجنان يُغلق طريقًا حيوية ببنزرت والسلطات تدعو إلى الحيطة والحذر

ارتفاع منسوب وادي سجنان يُغلق طريقًا حيوية ببنزرت والسلطات تدعو إلى الحيطة والحذر

 

أعلن رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية بنزرت، والي الجهة سالم بن يعقوب، عن غلق الطريق المعبدة وغير المرقمة الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 58 بمنطقة سقمان والبلاكات بمعتمدية سجنان، وذلك على إثر الارتفاع الملحوظ في منسوب المياه بوادي سجنان.

وجاء هذا القرار عقب استشارة أعضاء اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة ونظيرتها المحلية، في إطار الحرص على سلامة مستعملي الطريق والحد من مخاطر الانجرافات والحوادث المحتملة نتيجة التقلبات الجوية الأخيرة.

وأوضح البلاغ أنه تم تحويل حركة المرور مؤقتًا عبر الطريق الجهوية رقم 66 الرابطة بين سجنان والبلاكات، إلى حين عودة الأوضاع إلى طبيعتها وانخفاض منسوب المياه.

ودعا والي بنزرت، بصفته رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة، جميع مستعملي الطريق إلى الالتزام بتوجيهات وتوصيات اللجان والهياكل المختصة، مع التأكيد على ضرورة التحلي باليقظة وتجنب كل أشكال المجازفة، خاصة في المناطق القريبة من الأودية والمسالك المتضررة.

