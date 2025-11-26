ارتفاع ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني بـنسبة 5% [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد النائب نجيب عكرمي مقرر لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، أن نفقات مهمة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2026 في حدود 1063.900 مليون دينار مقابل 1015.35 مليون دينار سنة 2025 أي بزيادة قدرها 5 بالمائة.

واشار العكرمي خلال تلاوته للتقرير المشترك بين لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم،الى أن نفقات مهمة التشغيل والتكوين المهني تتوزع إلى نفقات التأجير البالغة 463.286 مليون دينار، ونفقات التسيير التي ضبطت بـ50.370 مليون دينار، ونفقات التدخلات التي بلغت 546.560 مليون دينار، و نفقات الاستثمار التي ضبطت بـ3.900 مليون دينار.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



