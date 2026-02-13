Français
Anglais
العربية
الأخبار

ارتفعت بأكثر من 6% …تحويلات التونسيين بالخارج تجاوزت المليار دينار منذ بداية 2026

واصلت تحويلات التونسيين بالخارج نسقها التصاعدي منذ بداية السنة الجارية. ووفقًا للمؤشرات المالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي، بلغت تحويلات الجالية إلى غاية 10 فيفري الجاري 1045 مليون دينار، مقابل 979,4 مليون دينار تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة سنوية قدرها 6,7 بالمائة.

أما العائدات السياحية، فقد بلغت بتاريخ 10 فيفري 2025 ما قيمته 696,5 مليون دينار، مقابل 667 مليون دينار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 4,4 بالمائة.

وبخصوص صافي الموجودات من العملة الأجنبية، فقد بلغت 25650,2 مليون دينار مقابل 23468,2 مليون دينار. ومن حيث عدد أيام التوريد، ارتفع صافي الموجودات من العملة الأجنبية إلى مستوى 109 أيام توريد، مقابل 103 أيام توريد بتاريخ 10 فيفري 2025.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

387
أخر الأخبار

تفاعلًا مع تشكيات الأهالي: الهلال الأحمر بباجة يُبرمج تركيز صهاريج مياه

330
الأخبار

ساديو ماني يتبرع بمكافأة أمم إفريقيا لبناء مشاريع خيرية في السينغال
322
الأخبار

الحرب في أوكرانيا: أوكرانيا تبدي مقاومة فعّالة في مواجهة المعتدي (سفارة أوكرانيا في تونس)
279
أخر الأخبار

في صفاقس: وزير التجارة يفتتح ندوة حول “الشركات الصغيرة والمتوسطة : التوجه نحو التصدير” (فيديو)
265
أخر الأخبار

جلسة حاسمة حول رخصتي “شعال” و“سرسينة”: وزيرة الصناعة أمام لجنة الطاقة بالبرلمان
256
أخر الأخبار

بلدية تونس تتدخل لإزالة الأشجار المتساقطة بفعل الرياح القوية
255
الأخبار

العاصمة: سقوط أشجار بمفعول الرياح بحديقة الحيوانات بالبلفدير
249
أخر الأخبار

وزيرة العدل تشرف على تدشين المحكمة الابتدائية بجربة
243
الأخبار

باجة : 05 حافلات جديدة تعزز أسطول الشركة الجهوية للنقل [فيديو]
239
الأخبار

إغلاق روضة أطفال بحي النصر 2 بعد شبهة اعتداء جنسي على طفل

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى