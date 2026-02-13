ارتفعت بأكثر من 6% …تحويلات التونسيين بالخارج تجاوزت المليار دينار منذ بداية 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

واصلت تحويلات التونسيين بالخارج نسقها التصاعدي منذ بداية السنة الجارية. ووفقًا للمؤشرات المالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي، بلغت تحويلات الجالية إلى غاية 10 فيفري الجاري 1045 مليون دينار، مقابل 979,4 مليون دينار تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة سنوية قدرها 6,7 بالمائة.

أما العائدات السياحية، فقد بلغت بتاريخ 10 فيفري 2025 ما قيمته 696,5 مليون دينار، مقابل 667 مليون دينار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 4,4 بالمائة.

وبخصوص صافي الموجودات من العملة الأجنبية، فقد بلغت 25650,2 مليون دينار مقابل 23468,2 مليون دينار. ومن حيث عدد أيام التوريد، ارتفع صافي الموجودات من العملة الأجنبية إلى مستوى 109 أيام توريد، مقابل 103 أيام توريد بتاريخ 10 فيفري 2025.

