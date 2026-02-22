استئناف الأشغال على مستوى الطريق السيارة أ1 شمالية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة مستعملي الطريق السيارة أ1 شمالية، أنّه سيتم استئناف الأشغال بداية من الاثنين 23 فيفري 2026، وذلك من النقطة الكيلومترية 76 إلى النقطة الكيلومترية 73 في اتّجاه تونس.

و أوضحت الشركة في بلاغ أصدرته الأحد، أنّه سيترتّب عن ذلك تقليص ممرّات العبور على مستوى هذا القسط طيلة فترة الأشغال.

و دعت كافة مستعملي الطريق السيارة، حرصا على سلامتهم و سلامة الأعوان و العاملين بالحضيرة، إلى التخفيض من السرعة عند الاقتراب من الحضيرة و الالتزام بالتشوير والعلامات المرورية الوقتيّة توخي الحذر و الانتباه فضلا عن احترام مسافة الأمان.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



