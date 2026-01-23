Français
Anglais
العربية
الأخبار

استئناف الدروس في معتمدتي سكرة و روّاد من ولاية أريانة باستثناء بعض المدارس

استئناف الدروس في معتمدتي سكرة ورواد من ولاية أريانة باستثناء بعض المدارس

تقرر استئناف الدُروس يوم غد السبت 24 جانفي 2026 بكافة المؤسسات التربويـة العمومية والخاصة في معتمديتي سكرة ورواد من ولاية أريانة، باستثنـاء المدرسة الإبتدائية حي الساحلي والمدرسة الإبتدائية شطرانة والمدرسة الإبتدائية دار فضال 2 والمدرسة الإعدادية البستان بسكرة، والمدرسة الإعدادية برواد، والمدرسة الإعدادية رواد 2.

و يأتي القرار وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لولاية أريانة مساء اليوم الجمعة، بعد القيام بالتدخُلات المُستوجبة للمؤسسات التربويـة بمعتمديتي سكرة ورواد للوقوف على جاهزيتها حفاظا على سلامة الجميع، وبعد التشاور مع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بأريانة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

598
أخر الأخبار

استئناف الدروس بكافة المؤسسات التربوية في ولاية باجة غدًا

350
الأخبار

والي صفاقس يتفقد جاهزية المؤسسات التربوية بعد تعليق الدروس
322
الأخبار

رئيس الجمهورية يقدم واجب العزاء لعائلة ضحايا الفيضانات و يُسدي تعليماته بتكثيف عمليات البحث عن البحارة المفقودين [فيديو]
312
الأخبار

أمطار غزيرة في تونس الكبرى: الحماية المدنية تجنّب سيدي بوسعيد كارثة محققة !
310
الأخبار

بلديات نابل والحمامات تتدخل لإزالة مخلفات الفيضانات وعودة الحركة المرورية
310
الأخبار

ولاية بن عروس: تعليق الدروس غدا الخميس
283
أخر الأخبار

طبلبة : العثور على جثة أحد البحارة المفقودين..وهذه وضعية البحار الناجي (فيديو)
263
الأخبار

والي سوسة في زيارة إلى المناطق المتضررة من الفيضانات
257
الأخبار

الشركة التونسية للكهرباء والغاز تواصل تدخلاتها لإصلاح أعطال التيار الكهربائي بعد التقلبات الجوية الأخيرة
256
الأخبار

وزارة الداخلية: القضاء على خلية إرهابية قرب معتمدية ماجل بلعباس

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى