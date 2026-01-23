استئناف الدروس في معتمدتي سكرة و روّاد من ولاية أريانة باستثناء بعض المدارس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تقرر استئناف الدُروس يوم غد السبت 24 جانفي 2026 بكافة المؤسسات التربويـة العمومية والخاصة في معتمديتي سكرة ورواد من ولاية أريانة، باستثنـاء المدرسة الإبتدائية حي الساحلي والمدرسة الإبتدائية شطرانة والمدرسة الإبتدائية دار فضال 2 والمدرسة الإعدادية البستان بسكرة، والمدرسة الإعدادية برواد، والمدرسة الإعدادية رواد 2.

و يأتي القرار وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لولاية أريانة مساء اليوم الجمعة، بعد القيام بالتدخُلات المُستوجبة للمؤسسات التربويـة بمعتمديتي سكرة ورواد للوقوف على جاهزيتها حفاظا على سلامة الجميع، وبعد التشاور مع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بأريانة.

