استئناف الدروس في ولاية تونس بإستثناء بعض المؤسسات

أعلنت ولاية تونس اليوم، عقب تحسن الأوضاع الجوية واستقرارها، عن استئناف الدروس بكافة المؤسسات التربوية و التكوينية و الجامعية في القطاعين العام و الخاص بالجهة.

و جاء هذا القرار بعد التشاور مع أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، حرصًا على سلامة التلاميذ والإطار التربوي.

مع ذلك، يستمر تعليق الدروس يوم الخميس 22 جانفي 2026 في بعض المؤسسات، و هي : جميع المؤسسات التابعة لمعتمدية حلق الوادي، المدرسة الإبتدائية بالبحر الأزرق 1، المدرسة الإبتدائية بقمرت حروش ، و المدرسة الإعدادية سيدي عمر بالكر.

