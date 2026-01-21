Français
Anglais
العربية
الأخبار

استئناف الدروس في ولاية تونس بإستثناء بعض المؤسسات

استئناف الدروس في ولاية تونس بإستثناء بعض المؤسسات

أعلنت ولاية تونس اليوم، عقب تحسن الأوضاع الجوية واستقرارها، عن استئناف الدروس بكافة المؤسسات التربوية و التكوينية و الجامعية في القطاعين العام و الخاص بالجهة.

و جاء هذا القرار بعد التشاور مع أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، حرصًا على سلامة التلاميذ والإطار التربوي.

مع ذلك، يستمر تعليق الدروس يوم الخميس 22 جانفي 2026 في بعض المؤسسات، و هي : جميع المؤسسات التابعة لمعتمدية حلق الوادي، المدرسة الإبتدائية بالبحر الأزرق 1، المدرسة الإبتدائية بقمرت حروش ، و المدرسة الإعدادية سيدي عمر بالكر.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

685
الأخبار

باجة : إنقاذ شخص حاصرته المياه داخل سيارته

661
أخر الأخبار

باجة : تعليق الدروس بسبب الأحوال الجوية
548
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يدعو المواطنين إلى توخي الحذر بسبب التقلبات المناخية المرتقبة
325
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل لمعاينة أضرار الأمطار
311
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة إلى المكنين
308
الأخبار

بنزرت :  أمطار غزيرة و فيضانات و إجلاء عديد المواطنين [فيديو]
293
الأخبار

بتعليمات من رئيس الجمهورية : وحدات الجيش الوطني تنفذ تدخلات لفائدة المواطنين بعد هطول أمطار غزيرة
273
الأخبار

رئيس الجمهورية  : العمل مستمر دون إنقطاع لإيجاد الحلول الكفيلة بتلبية حاجيات المواطنين
271
الأخبار

المدرب نبيل الكوكي يتكفل بتنقل فريق الأولمبي الباجي وهذه أبرز الغيابات في مباراة قابس
267
الأخبار

أمطار قياسية خلال 24 ساعة: أكثر من 200 مم في عدد من المناطق

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى