استئناف النشاط الجراحي في جندوبة بقسم طبّ العيون

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استأنف قسم طبّ العيون بالمستشفى الجهوي بجندوبة اليوم السّبت، إجراء العمليات الجراحية بعد توقّف دام لسنوات.

و قد أُنجزت أكثر من 25 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض في يوم واحد، بفضل دعم القسم بأطباء اختصاص وبالتعاون مع الجمعية التونسية لأطباء العيون الشبّان، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة.

و يمثّل هذا الاستئناف، حسب البلاغ، خطوة ملموسة لتحسين الخدمات الصحيّة المتخصّصة بالجهة، وتقريب العلاج من المواطنين، مع تثمين كفاءة الأطباء الشبان وتعزيز الحق في صحة عادلة و قريبة من الجميع.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



