مجتمع

استئناف تدريجي لحركة المترو وقطار الضاحية الشمالية بتونس

أعلنت شركة نقل تونس، صباح اليوم الخميس 22 جانفي 2026، عن استئناف جولان خطوط المترو بصفة تدريجية، انطلاقًا من الساعة السابعة و10 دقائق، بعد توقّف ظرفي في حركة النقل الحديدي.

وأوضحت الشركة أنّ عملية استعادة النسق العادي للرحلات انطلقت في وقت مبكّر من صباح اليوم على مستوى شبكة السكك الحديدية، حيث سجّل خط الضاحية الشمالية ت.ح.م (تونس – حلق الوادي – المرسى) أوّل سفرة في تمام الساعة الخامسة و40 دقيقة.

وأكدت شركة نقل تونس أنّ عملية الاستئناف تتمّ تدريجيًا وبالتنسيق مع مختلف الهياكل الفنية، بهدف ضمان سلامة المسافرين واحترام توقيت الرحلات، داعية المواطنين إلى متابعة البلاغات الرسمية للاطلاع على المستجدات الخاصة بتوقيت الجولان.

