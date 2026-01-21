استئناف حركة القطارات على خط احواز الساحل سوسة_ باب جديد_ المهدية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ أن حركة سير القطارات على خط احواز الساحل سوسة باب جديد – المهدية قد استأنفت عشيّة اليوم الأربعاء 21 جانفي 2026.

وقالت الشركة إنه يتمّ العمل على إستعادة الحركة العادية لسير القطارات على كامل الخطوط عند توفّر ظروف السلامة و ذلك بعد نزول الكمّيات الهامّة من الأمطار التى شهدتها البلاد خلال هذا الأسبوع، داعية الحرفاء إلى متابعة المستجدات والالتزام بتوجيهات السلامة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



