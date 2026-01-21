استئناف حركة القطارات على خط احواز الساحل سوسة_ باب جديد_ المهدية

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ أن حركة سير القطارات على خط احواز الساحل سوسة باب جديد – المهدية قد استأنفت عشيّة اليوم الأربعاء 21 جانفي 2026.
وقالت الشركة إنه يتمّ العمل على إستعادة الحركة العادية لسير القطارات على كامل الخطوط عند توفّر ظروف السلامة و ذلك بعد نزول الكمّيات الهامّة من الأمطار التى شهدتها البلاد خلال هذا الأسبوع، داعية الحرفاء إلى متابعة المستجدات والالتزام بتوجيهات السلامة.
تعليقات
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب