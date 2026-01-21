Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

استئناف حركة القطارات على خط احواز الساحل سوسة_ باب جديد_ المهدية

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ أن حركة سير القطارات على خط احواز الساحل سوسة باب جديد – المهدية قد استأنفت عشيّة اليوم الأربعاء 21 جانفي 2026.

وقالت الشركة إنه يتمّ العمل على إستعادة الحركة العادية لسير القطارات على كامل الخطوط عند توفّر ظروف السلامة و ذلك بعد نزول الكمّيات الهامّة من الأمطار التى شهدتها البلاد خلال هذا الأسبوع، داعية الحرفاء إلى متابعة المستجدات والالتزام بتوجيهات السلامة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

672
الأخبار

باجة : إنقاذ شخص حاصرته المياه داخل سيارته

641
أخر الأخبار

باجة : تعليق الدروس بسبب الأحوال الجوية
535
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يدعو المواطنين إلى توخي الحذر بسبب التقلبات المناخية المرتقبة
345
الأخبار

فخر الدين بن يوسف : “تونس فوق الجميع و من سيمثل المنتخب في المونديال يجب أن يكون على قدر المسؤولية” (فيديو)
319
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل لمعاينة أضرار الأمطار
305
الأخبار

بنزرت :  أمطار غزيرة و فيضانات و إجلاء عديد المواطنين [فيديو]
304
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة إلى المكنين
304
الأخبار

وزير الدفاع يؤدّي زيارة تفقد إلى الإدارة العامة للّباس و التموين
288
الأخبار

بتعليمات من رئيس الجمهورية : وحدات الجيش الوطني تنفذ تدخلات لفائدة المواطنين بعد هطول أمطار غزيرة
288
الأخبار

أمطار غزيرة في تونس: تصنيف كميات الأمطار المسجلة بين الساعة 07:00 و20:00

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى